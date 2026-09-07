Кими Антонелли установил рекорд Формулы 1 по обгонам за одну гонку

Кими Антонелли установил рекорд Формулы 1 по обгонам за одну гонкуLAT Images / MercedesПилот Mercedes Кими Антонелли не просто выиграл домашний Гран При Италии, стартовав с 19-го места, — по ходу гонки он установил рекорд Формулы 1 по количеству обгонов.