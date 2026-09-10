Пять самых прогрессивных российских соцсетей для развития сообществ и коммуникаций

Российская сфера социальных сетей продолжает перестраиваться под новые сценарии использования. Платформы развивают возможности для общения и публикации контента, одновременно помогая бизнесу находить клиентов, а пользователям — места и мероприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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