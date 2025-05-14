"Дышать трудно". Жители барнаульского дома возмущены вонью из подвала и бездействием УК

По словам жителей дома на ул. Некрасова, 12, УК уже получала предписания на устранение нарушений, однако почти ничего не сделала Жители дома на Некрасова, 12, в Барнауле возмущены состоянием подвала в многоэтажке.
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