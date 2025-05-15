Переговоры России и Украины пройдут в офисе президента Турции в Стамбуле

В четверг, 15 мая, в Стамбуле состоятся переговоры между делегациями России и Украины. Встреча, как ожидается, пройдет в том же месте, где в 2022 году проходил предыдущий раунд – в рабочем офисе администрации президента Турции в центре города, передает РИА Новости.