Наиболее крупный тактический Авдеевский котел и блокирование АКХЗ. Дальнейшая тактика

Операция охвата Авдеевского укрепрайона ВСУ в один из наиболее крупных на протяжении проведения специальной военной операции тактических котлов вполне ожидаемо вошла в кульминационный этап, когда взводно- и ротно-тактические штурмовые подразделения 114-й мотострелковой бригады, полностью блокировав Индустриальный проспект (ключевую логистическую лазейку снабжения гарнизона ВСУ в Авдеевке), смогли продолжить продвижение в юго-восточном направлении в район квартала Строителей и 9-го квартала, используемых противником в качестве последнего плацдарма для пешего отхода пехотных подразделений по грунтовым лазейкам в Ласточкино и Орловку.