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Газизов об украинце Масалове в «Уфе»: «Российский паспорт у него есть, но по футбольному паспорту он легионер»

Гендиректор «Уфы» заявил, что новый защитник Александр Масалов будет считаться легионером. 25-летний украинец перешел в клуб Первой лиги на правах свободного агента.

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