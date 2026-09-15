Врач объяснил, почему постоянно мерзнут руки и ноги

Медик перечислил заболевания, при которых нарушается кровоток в конечностях Стойкое ощущение холода в конечностях нередко сигнализирует о проблемах со здоровьем.
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