Ульяновские полицейские пресекли межрегиональную схему мошенничества с кредитами и фиктивными заявлениями

В результате проведенных оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области во взаимодействии с коллегами из региональных управлений ФСБ и Следственного комитета при поддержке Росгвардии была пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.
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