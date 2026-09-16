Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

Ульяновские полицейские пресекли межрегиональную схему мошенничества с кредитами и фиктивными заявлениями

Ульяновские полицейские пресекли межрегиональную схему мошенничества с кредитами и фиктивными заявлениями

В результате проведенных оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области во взаимодействии с коллегами из региональных управлений ФСБ и Следственного комитета при поддержке Росгвардии была пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым