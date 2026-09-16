Ульяновские полицейские пресекли межрегиональную схему мошенничества с кредитами и фиктивными заявлениями

В результате проведенных оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области во взаимодействии с коллегами из региональных управлений ФСБ и Следственного комитета при поддержке Росгвардии была пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.