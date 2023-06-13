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Написавшего «Я русский» на поле фермера оштрафовали на 40 тыс. рублей

Написавшего «Я русский» на поле фермера оштрафовали на 40 тыс. рублей

Фермера, написавшего на поле надпись «Я русский» при помощи своего трактора и впоследствии снявшего результат с дрона, оштрафовали на сорок тысяч рублей за запуск летательного аппарата.

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