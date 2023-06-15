Российские бойцы при помощи беспилотника «Суперкам» уничтожили западную технику

Расчет беспилотного летательного аппарата «Суперкам» Центрального военного округа обеспечил наведение на цель артиллерии, а также контроль поражения украинского командного пункта и личного состава националистов на Красно-Лиманском направлении.
Расчет беспилотного летательного аппарата «Суперкам» Центрального военного округа обеспечил наведение на цель артиллерии, а также контроль поражения украинского командного пункта и личного состава националистов на Красно-Лиманском направлении.
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