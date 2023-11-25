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В канун Дня матери в Подмосковье вручили ордена «Родительская слава»

В канун Дня матери в Подмосковье вручили ордена «Родительская слава»

В Московской области живут 108 тысяч многодетных семей, рассказал губернатор Андрей Воробьев.В доме правительства Московской области в Красногорске прошла церемония вручения наград многодетным семьям региона.

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