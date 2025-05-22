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Завербовали детей для теракта! В Тверской области задержаны двое подростков

Завербовали детей для теракта! В Тверской области задержаны двое подростков

В ведомстве уточнили, что указания подростки получили через один из мессенджеров. В телефонах задержанных была найдена переписка в Telegram с куратором, присяга боевикам запрещенной в России украинской террористической организации.

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