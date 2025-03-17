Ноутбук: локализация в разрезе

Компания «Бештау» запустила в Ростове-на-Дону завод электронных плат. Это начало создания «глубоко российского» производства компьютерной техникипредоставлено компанией «Бештау» Мощность завода электронных плат «Бештау» — 500 тыс.
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