Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ ударили по заправке в регионе России

ВСУ ударили по заправке в регионе России

Вооруженные силы Украин (ВСУ) атаковали заправку в хуторе Фонов Рыльского района Курской области. В результате 58-летний местный житель получил ранение, сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

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