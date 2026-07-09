Вооруженные силы Украин (ВСУ) атаковали заправку в хуторе Фонов Рыльского района Курской области. В результате 58-летний местный житель получил ранение, сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в Telegram.
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