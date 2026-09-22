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Царьград

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Татьяна Позднякова: Заморозки в Москве отложены до октября

Татьяна Позднякова: Заморозки в Москве отложены до октября

Ведущий специалист Татьяна Позднякова из «Метеоновости» заявила, что до конца сентября заморозков в Москве и области не будет, температура выше нормы.

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