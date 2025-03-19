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Специалист по ЖКХ Бондарь: от ряда услуг в платёжке можно отказаться

Специалист по ЖКХ Бондарь: от ряда услуг в платёжке можно отказаться

Включение необязательных услуг в квитанции на оплату ЖКХ остается предметом споров между потребителями, управляющими организациями и поставщиками услуг, объяснил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

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