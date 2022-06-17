Поболтаем

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  • Виктор zz
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  • Astra
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  • Игорь
    Ну и нах нам знать ИСТОРИЮ пиндостана? Как были сборищем жуликов и бандитов, так ничего за прошедшие века и не измени...«Да придёт «Спаси...

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