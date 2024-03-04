В России стали продавать китайские фургоны Ford Transit: цены

На сайтах бесплатных объявлений обнаружились новые однообъёмники разных поколений и комплектаций. Автомобили объединяет сборочный конвейер: в Китае продолжают параллельно собирать и модернизировать «Транзиты» образца 2006 и 2014 годов! Есть варианты с передним или задним приводом, грузовыми и пассажирскими салонами.