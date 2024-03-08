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Посетителей ТРЦ «Коллаж» в Костроме экстренно эвакуировали

Посетителей ТРЦ «Коллаж» в Костроме экстренно эвакуировали

Около 11 утра 8 марта сигнал тревоги прозвучал в здании торгового центра на Красносельском шоссе. Судя по фото, которые отправили в телеграм-каналы Кострома 112 и ЧП Кострома | Новости | Происшествия, людей быстро вывели на улицу.

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