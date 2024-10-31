Проект "Будем искать" показывает старинные храмы рязанской глубинки

Проекту уже не первый год - за это время его участники посетили десятки старинных храмов. Одна из последних поездок, впечатлением от которой поделились волонтеры, - село Елино Захаровского района, где сохранилась Троицкая церковь.
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