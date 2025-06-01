Губерниев про Сафонова, обидевшего российских журналистов: «Устал на лавке сидеть? Жопа заболела?»

Популярный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по ситуации с вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, которого после финала Лиги чемпионов жестко раскритиковал известный журналист и писатель Игорь Рабинер.
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