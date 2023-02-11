В Госдуме раскрыли, что спасло Россию от вооружённой агрессии Запада

В РИА Новости пообщались с русским парламентарием Олегом Морозовым и выяснили, что гарантом существования России является её ядерное оружиеДепутат Госдумы Олег Морозов считает, что гарантом безопасности России является именно ядерное оружие.
В РИА Новости пообщались с русским парламентарием Олегом Морозовым и выяснили, что гарантом существования России является её ядерное оружиеДепутат Госдумы Олег Морозов считает, что гарантом безопасности России является именно ядерное оружие.
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