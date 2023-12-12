Без иллюзий: последствия замедления военной помощи Украине

Замедление поставок оружия киевскому режиму со стороны Запада многие считают началом конца ВСУ. Это не совсем соответствует действительности, хотя и вызовет деградацию, прежде всего, наступательного потенциала армии противника.
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