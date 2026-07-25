Лесные пожары на юго-западе Франции привели к масштабной эвакуации местных жителей и туристов. Власти объявили о полном вывозе людей с […] The post Франция и Испания эвакуируют жителей из-за распространения лесных пожаров appeared first on Медиакратия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии