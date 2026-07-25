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Медиакратия

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Франция и Испания эвакуируют жителей из-за распространения лесных пожаров

Франция и Испания эвакуируют жителей из-за распространения лесных пожаров

Лесные пожары на юго-западе Франции привели к масштабной эвакуации местных жителей и туристов. Власти объявили о полном вывозе людей с […] The post Франция и Испания эвакуируют жителей из-за распространения лесных пожаров appeared first on Медиакратия.

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