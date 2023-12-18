Психолог Шахов назвал один явный признак, что ваш брак трещит по швам.

Безусловно, каждый человек способен понять, что в отношениях с близким человеком не все складывается: пропало желание общаться, видеться как можно чаще, все сложнее находить общие темы для разговоров, накапливается раздражение и так далее.
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