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Психолог Шахов назвал один явный признак, что ваш брак трещит по швам.

Психолог Шахов назвал один явный признак, что ваш брак трещит по швам.

Безусловно, каждый человек способен понять, что в отношениях с близким человеком не все складывается: пропало желание общаться, видеться как можно чаще, все сложнее находить общие темы для разговоров, накапливается раздражение и так далее.

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