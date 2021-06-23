Бастрыкин раскритиковал работу свердловского управления СКР. Второй раз за три месяца

Александр Бастрыкин назвал недостатки работы СУ СКР по Свердловской области Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскритиковал работу подразделений СК в Свердловской области за проблемы с возмещением ущерба пострадавшим.
Александр Бастрыкин назвал недостатки работы СУ СКР по Свердловской области Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскритиковал работу подразделений СК в Свердловской области за проблемы с возмещением ущерба пострадавшим.
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