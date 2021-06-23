Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Возможность вакцинироваться есть уже полгода. Ковидиоты нанесли экономике России безу мный ущерб! Пора вакцину остави...Собянин допустил ...
  • Владимир Якубенко
    Весьма интригующее посещение. К чему оно приведёт? Надеюсь, у ,руководства этого движение головы не такие тупые, как ...Талибы прибыли в ...
  • Альбертт
    И правда чё за ним следить , грохнут как всегда если будет команда .Журналист сообщил...

Бастрыкин раскритиковал работу свердловского управления СКР. Второй раз за три месяца

Бастрыкин раскритиковал работу свердловского управления СКР. Второй раз за три месяца

Александр Бастрыкин назвал недостатки работы СУ СКР по Свердловской области Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскритиковал работу подразделений СК в Свердловской области за проблемы с возмещением ущерба пострадавшим.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх