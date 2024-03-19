Один из сотрудников посольства России объявлен персоной нон грата в Молдове 

Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов был вызван сегодня в МИД Молдовы. Как сообщило внешнеполитическое ведомство, российскому дипломату был выражен протест в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей.