Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Максаков
    Надо пересмотреть статьи по которым судят воров. Если за два миллиарда дадут девять лет, то который вор смандил тысяч...Элитная недвижимо...
  • Михаил Мамонов
    все Русские должны обьединится в Русской общине , нас должно стать миллионы плечо к плечу брат за брата . Руси Быть С..."Защитим своих!" ...
  • Олег Самойлов
    При совке было ЕЩЕ хлеще!"Там царила свобо...

Выскажусь по аресту Дурова

Выскажусь по аресту Дурова

ВЛАДИСЛАВ  ШУРЫГИН Во всей этой истории меня волнует ровным счётом только одно - то, что сегодня в "телеге" собрана не только переписка большей части наших чиновников всех уровней, куда они были вынуждены откочевать после того, как стало окончательно понятно, что Вацап это насквозь "дырявый" мессенджер, контролируемый американскими спецслужбами, но главное потому, что на "телеге" сегодня сидит, примерно, 80% всего боевого управления уровня батальон - полк(бригада) - дивизия СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
dpkjvfkb rjytxyj
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх