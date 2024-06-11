Депутат предложила запретить досмотр школьников на ЕГЭ

Случаи досмотра школьников до нижнего белья перед ЕГЭ вызвали гнев общества. Глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что депутаты уже в весеннюю сессию разработают проект изменений в процедуру проведения Единого государственного экзамена, чтобы не допустить подобных инцидентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии