Депутат предложила запретить досмотр школьников на ЕГЭ

Случаи досмотра школьников до нижнего белья перед ЕГЭ вызвали гнев общества. Глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что депутаты уже в весеннюю сессию разработают проект изменений в процедуру проведения Единого государственного экзамена, чтобы не допустить подобных инцидентов.