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Парламентская газета

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Депутат предложила запретить досмотр школьников на ЕГЭ

Депутат предложила запретить досмотр школьников на ЕГЭ

Случаи досмотра школьников до нижнего белья перед ЕГЭ вызвали гнев общества. Глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что депутаты уже в весеннюю сессию разработают проект изменений в процедуру проведения Единого государственного экзамена, чтобы не допустить подобных инцидентов.

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