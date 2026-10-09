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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Коболли о том, что звал Ферреро в команду: «Он отказывался раза 3-4»

Отец и тренер седьмой ракетки мира Флавио Коболли Стефано поделился тем, что Хуан Карлос Ферреро несколько раз отказывался присоединиться к их команде.

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