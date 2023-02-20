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Джа Морэнт исполнил данк с разворотом на 360 градусов в матче звезд

Джа Морэнт исполнил данк с разворотом на 360 градусов в матче звезд

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт исполнил эффектный данк в Матче всех звезд НБА-2023. Лидер «Гризлис» вколотил сверху двумя руками с разворотом на 360 градусов.

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