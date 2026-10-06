Index triad. Daily Walkthrough of setups. 06.10.2026, Tuesday E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures (Dec 2026) CBOT_MINI:YMZ2026 Tra3er_NeXuS Explained the overall outlook on the price action during NYO.
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