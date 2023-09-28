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Русский бунт

Русский бунт

Бой с пугачёвцами. Н. Н. Каразин 250 лет началось восстание Емельяна Пугачёва. 28 сентября 1773 года Пугачёв, принявший имя императора Петра III, обнародовал манифест, которым пожаловал казаков старинными казачьими вольностями и привилегиями.

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