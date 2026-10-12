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Калужские новости

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«Калуга» уступила «Южному Уралу» в серии буллитов

«Калуга» уступила «Южному Уралу» в серии буллитов

Единственную шайбу в основное время за «Калугу» забросил Владимир Юсупов, но гости сравняли счёт за 10 минут до конца матча.

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