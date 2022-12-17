Эл Хорфорд ударил Мо Вагнера локтем в область паха и был удален

Эл Хорфорд ударил Мо Вагнера локтем в область паха и был удален

Бигмен «Селтикс» Эл Хорфорд заработал удаление в матче с «Мэджик» (109:117). В начале третьей четверти Хорфорд ударил Мо Вагнера локтем в область паха в момент ввода мяча из-за боковой.

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