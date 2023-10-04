Палата представителей США впервые за всю историю отправила спикера в отставку

Республиканцы обвиняли Кевина Маккарти в сделке с демократами, из-за чего не был допущен шатдаун правительстваРеспубликанец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) был смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США.
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