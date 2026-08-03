ВС РФ ударили по военным сухогрузам в порту Николаева

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли результативные удары беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины, уничтожив в акватории Николаева два сухогруза, которые доставляли военные грузы для украинской армии, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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