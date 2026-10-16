Убийство произошло в ночь с 8 на 9 февраля, жертве нанесли не менее 10 ударов по голове и животу. Тело спрятали в сундук, преступники сбежали из региона, но были задержаны.
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