В НХЛ объяснили, что гол Овечкина отменили из-за контакта игроков

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) объяснили, почему арбитры отменили гол российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина на последней минуте матча с "Нэшвилл Предаторз" в регулярном чемпионате.
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