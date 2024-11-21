Начинаем праздновать с Всемирного дня приветствий и Дня светящихся окошек, за каждым из которых – своя история.
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Начинаем праздновать с Всемирного дня приветствий и Дня светящихся окошек, за каждым из которых – своя история.