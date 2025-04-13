🇷🇺🚀 Дроны в норы 💥 Отряд Серафима буквально вколачивает FPV в логова 32ой ОШБр ВСУ.
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🇷🇺🚀 Дроны в норы 💥 Отряд Серафима буквально вколачивает FPV в логова 32ой ОШБр ВСУ.
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