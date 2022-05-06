Царьград

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Зеленский просит страны Евросоюза помочь восстановить Украину после войны

Зеленский просит страны Евросоюза помочь восстановить Украину после войны

Накануне, на международной конференции доноров для Украины лидер страны Владимир Зеленский предложил европейским странам взять шефство над областями, городами и промышленными отраслями страны, пострадавшим в ходе военной спецоперации России.

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