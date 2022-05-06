Зеленский просит страны Евросоюза помочь восстановить Украину после войны

Накануне, на международной конференции доноров для Украины лидер страны Владимир Зеленский предложил европейским странам взять шефство над областями, городами и промышленными отраслями страны, пострадавшим в ходе военной спецоперации России.
Накануне, на международной конференции доноров для Украины лидер страны Владимир Зеленский предложил европейским странам взять шефство над областями, городами и промышленными отраслями страны, пострадавшим в ходе военной спецоперации России.
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