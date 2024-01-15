Регина Тодоренко публично прошлась по внешности Седоковой

Певице нашлось, что сказать в ответ на наглость телеведущей. Анна Седокова Социальные сетиАнна Седокова до недавнего времени сражалась со своим недугом: у артистки диагностировали крапивницу, из-за лечения которой она набрала лишний вес.
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