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Политолог Кочетков: Белоруссия напрасно надеется о чем-то договориться с Западом

Политолог Кочетков: Белоруссия напрасно надеется о чем-то договориться с Западом

Российский политолог и политтехнолог, координатор движения «Русский Союз» Алексей Кочетков прокомментировал для ФАН нынешнюю позицию Белоруссии, а также возможность того, что это государство может принять участие в военной спецоперации на Украине.

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