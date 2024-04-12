Российский тренер о причине поражения челябинского "Трактора"

Российский тренер Владимир Юрзинов-младший считает, что челябинский "Трактор" не справился с психологией в полуфинальной серии Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива" из-за потери голкипера Зака Фукале.
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