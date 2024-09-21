Иран представил новые беспилотники и ракеты

Иранская армия представила на параде вооруженных сил в Бендер-Аббасе в честь недели «Священной обороны» — годовщины ирано-иракской войны — новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Shahed 136B, а также ракеты Jahad.
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