Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    Столтенберг ("дурко" в квадрате!), у тебя что - "остсрочка" в "дурку"?! Кто разрешил?, - никак Нуланд, с подачи Н.Пил...Столтенберг призв...
  • kirgetovamn Киргетова
    Своим лицемерием Санду очень напоминает  Зеленского«Нам просто нужно...
  • Марина
    верноВ мире продвигают...

Как раньше отбирали людей для работы в особых условиях

Как раньше отбирали людей для работы в особых условиях

Человека, предназначенного для работы в особых условиях, раньше вначале долго изучали, обязательно "щупали за вымя" - выявляли уязвимые места в его характере, поведении, общей подготовке, и только потом следовало предложение и углублённая проверка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх