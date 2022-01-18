Как раньше отбирали людей для работы в особых условиях

Человека, предназначенного для работы в особых условиях, раньше вначале долго изучали, обязательно "щупали за вымя" - выявляли уязвимые места в его характере, поведении, общей подготовке, и только потом следовало предложение и углублённая проверка.
Человека, предназначенного для работы в особых условиях, раньше вначале долго изучали, обязательно "щупали за вымя" - выявляли уязвимые места в его характере, поведении, общей подготовке, и только потом следовало предложение и углублённая проверка.
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