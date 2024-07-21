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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Dogs Trust: люди склонны выбирать собак, похожих на себя

Dogs Trust: люди склонны выбирать собак, похожих на себя

Люди склонны выбирать себе домашних питомцев, которые внешне напоминают им самих себя. Тот же принцип действует при выборе партнера для совместной жизни, выяснила зоозащитная организация Dogs Trust (Великобритания).

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