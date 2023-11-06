СМИ: украинские военкомы пытались силой забрать призывника из больницы

Global Look Press/Sgt. 1st Class Zach Sheely/Keystone Press Agency Военные комиссары попытались силой забрать призывника из больницы для прохождения медицинской комиссии в военкомате в Виньковцах Хмельницкой области, сообщил УНИАН.
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