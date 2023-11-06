РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Сушко
    Что! Уже всю древесину в Китай продали, не хватка скоро начнётся????Мискантус: для че...
  • Lana_Borei Иванова
    Изверг этот ЗелимханИзбивший звезду ш...
  • Виталий
    А как стать бездомной собачкой на Камчатке?На Камчатке бездо...

СМИ: украинские военкомы пытались силой забрать призывника из больницы

СМИ: украинские военкомы пытались силой забрать призывника из больницы

Global Look Press/Sgt. 1st Class Zach Sheely/Keystone Press Agency Военные комиссары попытались силой забрать призывника из больницы для прохождения медицинской комиссии в военкомате в Виньковцах Хмельницкой области, сообщил УНИАН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Они скоро из моргов будут забирать, что не сделаешь под дурью
Ответить
2 д.
НН
Надежда Никитина
Похоже, что так.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх