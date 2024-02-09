РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Бизнесмен Маск иронично предложил проверить Байдена перед ядерным ударом

Бизнесмен Маск иронично предложил проверить Байдена перед ядерным ударом

Американский предприниматель Илон Маск оценил способности президента США Джо Байдена, который перепутал Мексику с Египтом и выдвинул идею перед применением ядерного удара спросить у него, в какой стране находятся пирамиды.

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