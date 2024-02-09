Бизнесмен Маск иронично предложил проверить Байдена перед ядерным ударом

Американский предприниматель Илон Маск оценил способности президента США Джо Байдена, который перепутал Мексику с Египтом и выдвинул идею перед применением ядерного удара спросить у него, в какой стране находятся пирамиды.
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